ସୁନ୍ଦରଗଡ଼/ ବିଶ୍ରା:(ଦେବ କୁମାର ଦେ): ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ରଖିଥିବା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ଜରାଇକେଲା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ କୋଲବୋଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ମୃତ ମହିଳା ହେଲେ ଫୁଲୋ ଧନୁଆର (୩୫)। ଆହତମାନେ ହେଲେ ସଲାମି କାଣ୍ଡୁଲନା (୨୪) ଓ ବର୍ସି ଧନୁଆର (୨୩)।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଫୁଲୋ ଧନୁଆର, ସଲାମି କାଣ୍ଡୁଲନା ଓ ବର୍ସି ଧନୁଆର ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି କାଠ ଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଓ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତିନି ଜଣମହିଳା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୁରୁତର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁଲୋ ଧନୁଆରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସଲାମି କାଣ୍ଡୁଲନା ଓ ବର୍ସି ଧନୁଆରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶଙ୍କାଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ମାଓ ଅଭିଯାନ ତୀବ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ଅମିତ୍ ରେଣୁ ଘଟଣାର ପୁଷ୍ଟି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୂଚନା ମିଳିବା ସହିତ ହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ତତ୍କ୍ଷଣାତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ସଂଲଗ୍ନ ସିଡିପିଓକୁ ଆହତମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସାଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ତିବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ଭୟ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନକ୍ସଲମାନେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଗଛ କାଟି ପକାଇ ଥିଲେ। ସରଣ୍ଡାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଆଇଇଡି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଞ୍ଜାମ ଦେଇ ନିଜେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖାଉଛି।