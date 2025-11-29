ନବରଙ୍ଗପୁର (ସୁରେଶ ନାଇଡୁ): ଜିଲ୍ଲାଖାଉଟି ଅଦାଲତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସ୍କୁଟି କମ୍ପାନି ‘ଓଲା’କୁ ଜରିମାନା ହୋଇଛି। ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଆକାରରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି।
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା ଓ ସଦସ୍ୟା ସାଲମା ବାନୋ ଗ୍ରାହକ ତଥା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କମ୍ପାନିକୁ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ୧,୩୯, ୯୯୯ ଟଙ୍କା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ୫୦, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମାମଲା ନଂ. ୩୧/୨୦୨୩ରେ ଗତ ୨୦୨୪ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକଲେ ୧୨% ସୁଧ ସହ ସମୁଦାୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସ୍କୁଟିରେ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ
ଓଲା କମ୍ପାନି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବର୍ଷକ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଆଜି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁଧ ସହ ୨ ଲକ୍ଷ ୯ ହଜାର ୯୨୫ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିଛନ୍ତି। ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟି କିଣିବାର ମାତ୍ର ୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିର ଚାର୍ଜିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ।
