ଆଜି ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ। ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ ଖବର କଥା ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନେଇ ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାତାମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି।
