ସମ୍ବଲପୁର (‌ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାଶ): ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପାଉଁଶ ବୋଝଇ ଟ୍ରକ୍‌ର ପଛକୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍‌ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଫଳରେ ୨ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଧୀନ ନକ୍ସାପାଲିରେ ଆଜି ଅପରାହଣ୍‌ରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତାହତଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ।

ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନା ନକ୍ସାପାଲିଠାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଛି। ଟ୍ରକରେ ପାଉଁଶ ଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରକ୍‌ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍‌ଣ ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭିତରୁ ମାନେଶ୍ବର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। କାରର ଚାଳକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ସେ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପାଉଁଶ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ କାରଟି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାର ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ମୃତାହତଙ୍କୁ କାର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସୂଚନା କ୍ରମେ, ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା। ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମୃତାହତମାନଙ୍କୁ କାର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ୨ଜଣଙ୍କର ମୃତହେଦ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ଡ଼ାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାରର ନମ୍ବର ରାଉରକେଲାର ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ବୋଧେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଉରକେଲା ଅଥବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନିବାସୀ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।l ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। 

