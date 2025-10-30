ସମ୍ବଲପୁର (ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାଶ): ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଇକ୍ (ଓଡ଼ି ୧୭ଭି ୭୭୮୭) ଆରୋହୀ ତିନି ଜଣକୁ ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ଧକ୍କା ମାରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ପାୟଲ ପଟେଲ ଓ ନାବାଳିକା ମାନିଆ। ଗୁରୁତର ଓମ୍ ପଟେଲ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ପୋଲ ଉପରେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କାର
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ନାବାଳିକା ଝିଆରି କୌଣସି କାମରେ ଦୁର୍ଗାପାଲି ସେତୁ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର ବ୍ରିଜ୍ ପାର ହେଉଥିବା ପରିବାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ମହିଳା ଜଣ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାନରେ ନାବାଳିକାକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓମ୍ ପଟେଲ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ପୁଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଛାନ୍ଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି।