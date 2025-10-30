ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦୁହେଁ ବର-କନ୍ୟା ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହିମାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ବେଶରେ ଦେଖି ଇଣ୍ଟର୍ନେଟ୍ରେ ସେ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ କଲେ କି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ଏକ ଲାଲ ବଧୂ ଶାଢ଼ି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଏକ କୁର୍ତ୍ତା ଏବଂ କୋଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ହସି ହସି ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନୁମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦୁଇ କଳାକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି।
ମହିମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବର-ବଧୂ ବେଶ ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟ
ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ବିବାହ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଜୁଆଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ‘ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରସାଦ କି ଦୁଶରୀ ଶାଦି’ର ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ସୁଟର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହାର ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରି ଏନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
‘ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରସାଦ କି ଦୁଶରୀ ଶାଦି’
ଆସନ୍ତା ଫିଲ୍ମଟି ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବିବାହ କାହାଣୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡିର ମିଶ୍ରଣରେ ସିନେମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
