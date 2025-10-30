ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏସପି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦାବି କରୁଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନ୍ୟ କେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିର "ବର", କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ "ନିର୍ବାଚନୀ ବର"। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ" କରୁଥିଲା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତୀଶ କୁମାର କେବଳ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁହଁ, ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗାଜିପୁରରେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିତର୍କ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବାସ୍ତବରେ ବିହାରର ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏନଡିଏର ବିଜୟ ପରେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜନତା ଖାଲି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ବିହାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ କୌଣସି ଖାଲି ପଦବୀ ନାହିଁ। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏହି ବିବୃତ୍ତିର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାଁହାନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଆମଠାରୁ କେତେ ଜମି ନେଇଛି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ "ହତ୍ୟାକାରୀ" କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। "