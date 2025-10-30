ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଥର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଆସିଛି। ରେଳବାଇ ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରୁଟରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ କଟରା, ଜମ୍ମୁ ତାୱି, ବାନ୍ଦ୍ରା ଟର୍ମିନସ୍, କୋଟା ଏବଂ ଋଷିକେଶର ଯୋଗ ନଗରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡିକର ପୁନଃଆରମ୍ଭ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବ। ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରାକର ଏକ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନଗୁଡିକ ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ୫ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୁନଃ ଚଳାଚଳ କରିବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Ganja Seized: ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲାଣ ପୂର୍ବରୁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଂଜେଇ ଜବତ
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ରେଳବାଇ ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡିକର ପୁନଃଆରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଉତ୍ତର ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ, ଋଷିକେଶ ଏବଂ କାମାକ୍ଷା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ହେବ। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରେଳବାଇ ଅନେକ ରୁଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଋଷିକେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନସେବାକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ |
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: mamtakulkarni: ମୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ: ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ
ଜମ୍ମୁ ରେଳବାଇ ଡିଭିଜନର ବରିଷ୍ଠ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରେଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଉଚିତ ସିଂଘଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାକର ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ହିଁ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୪୬୦୯/୧୦ ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ କଟରାରୁ ଯୋଗନଗରୀ ଋଷିକେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧ ନଭେମ୍ବରରୁ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୯୮୦୩/୦୪ ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ କଟରାରୁ କୋଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨ ନଭେମ୍ବରରୁ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୯୦୨୭/୨୮ ଜମ୍ମୁ ତାୱିରୁ ବାନ୍ଦ୍ରା ଟର୍ମିନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ନଭେମ୍ବରରୁ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୫୬୫୫/୫୬ ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ କଟରାରୁ କାମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ନଭେମ୍ବରରୁ ଚଳାଚଳ କରିବ।