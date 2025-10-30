ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ, ଏଣିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଦୋଷ ଲଦାଯିବ । ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିଡିଓ ରିପୋର୍ଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗଡ଼କରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଠିକାଦାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରାସ୍ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଲି ଗାଳି ଶୁଣିବି? କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ରହିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ।"
ଗଡ଼କରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ରାସ୍ତା ମିଳିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଥିଲେ, "ପାଗ କିମ୍ବା ଖରାପ ପିଚୁ ଏକ ବାହାନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।" ଯଦି ରାସ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ, ସେ ଡିଜାଇନ୍ କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଡିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ଅଡିଟ୍ ନିୟମିତ ହେବ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବାହାନା ଶେଷ ହେବ।" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ସଚିବ ଭି. ଉମାଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏନଏଚଏଆଇ ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିଡିଓ ଅନଲାଇନରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଗତି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ।