ମୁ୍ମ୍ବାଇ: ସୈଫ ଅଲି ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସୈଫଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସୈଫ ଏବଂ କରୀନାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।

ସୈଫ ଅଲି ଖାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅନ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେଟିମାନେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ 'ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଫଟୋରେ ସୈଫ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କରୀନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଫଟୋରେ ଦୁହେଁ ହସୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେୟାର କରି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆମର ନିକଟ ତଥା ପ୍ରିୟ ସୈଫ ଅଲି ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ 'ସୋ ମ୍ୟାନ୍'ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଶୁଭକାମନା। ରାଜକପୁରଙ୍କ ନାତୁଣୀ କରୀନା କପୁର ଖାନ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏକ ନମ୍ର ଆବେଦନ, ଦୟାକରି' ଦୋଷାରୋପ ଖେଳ 'ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଲିସ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ କରୁଛି। ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ‌ନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ବାରା ମାମଲା ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେବ। ଏହାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ, ସେତେ ଭଲ।

ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଏବଂ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବଶେଷରେ ସୈଫ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା। ନିଜ କାମ ନିଜେ କର, ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅ ବୋଲି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଜଣେ ୟୁଜର ପଚାରିଛନ୍ତି, ସାର୍, ସୈଫ ଏବଂ କରୀନାଙ୍କ ଏଆଇ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ’ଣ? ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଫଟୋରେ କ’ଣ ଅଛି? ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି, ଆଶା ସୈଫ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବେ।

ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଆଇ ଫଟୋ କାହିଁକି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି? ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

