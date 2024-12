ମୁମ୍ବାଇ: ସାଉଥସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ‘ପୁଷ୍ପା-୨’ର ଫେମ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ ଓ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି।

I appeal to all my fans to express their feelings responsibly, as always and not resort to any kind of abusive language or behavior both online and offline. #TeamAA pic.twitter.com/qIocw4uCfk