ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଲ୍ମ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଯାଉଛି।

'ଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ' ସିନେମା ପାଇଁ ମୋତେ ଚୟନ କରାଯିବା ପରେ ମୁଁ ମନମୋହନ ସିଂହ କେମିତି ବସନ୍ତି, କେମିତି ଉଠନ୍ତି, କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ନୀରିକ୍ଷଣ କରିଥିଲି। କାରଣ'ଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ' ସିନେମା ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ।

Deeply saddened to know about the demise of former #PrimeMinister of India #DrManmohanSingh! Having studied him for more than a year for the movie #TheAccidentalPrimeMinister, it felt that I actually spent that much time with him. He was inherently a good man. Personally… pic.twitter.com/y6ekLH5owr