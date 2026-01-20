ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୋଙ୍କଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଶାନ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ହେଉଛି ଆଲିବାଗ। ଯେଉଁଠିକୁ ଛୁଟି କଟାଇବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଯାହାକି ଭାରତର ଭ୍ରମଣ ଗେଟ୍ ୱେ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ବହୁବର୍ଷ ଧରି, ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏଠାରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଲିବାଗକୁ ଧନୀ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ୍ ହେବନି। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ମହଲରୁ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଭିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ବିଳାସମୟ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପର ଆଇକନ୍ମାନଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଝଲକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲିବାଗରେ ଗ୍ଲାମର୍ ଦୁନିଆର କିଛି ବଡ଼ ତାରକାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା...
ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଘର
ଶାହରୁଖ୍ ଖାନ୍: ଡେଜା ଭୁ ଫାର୍ମ୍ସ
ବିଳାସମୟ ଘର କଥା ଆସିଲେ ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି ଶାହରୁଖ୍ ଖାନ୍। ବଲିଉଡ୍ର କିଙ୍ଗ୍ ଖାନ୍ ଆଲିବାଗ୍ରେ ନେଇଥିବା ସୁଦୃଶ୍ୟ ଘରଟି ହେଉଛି ଡେଜା ଭୁ ଫାର୍ମ୍ସ। ଅନେକ ସମୟରେ ଛୁଟି କଟାଇବାକୁ ବା ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। Housing.com ଅନୁସାରେ, ଖାନ୍ ପରିବାରର ଡେଜା ଭୁ ଫାର୍ମ୍ସ ୧୯,୯୬୦ ବର୍ଗମିଟର୍ ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ହେବା ବ୍ୟତୀତ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୌରୀ ଖାନ ସେମାନଙ୍କର ଆଲିବାଗ ବାସଭବନରେ ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସମସାମୟିକ ସୁବିଧା ସହିତ, ଭିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆଉଟ୍ଡୋର୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଏକ ଟ୍ରି ହାଉସ୍ ଓ ଏକ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରହିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ- Supremecourt: ବୁଲା କୁକୁର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ
ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା-ବିରାଟ କୋହଲି: ସରିନ୍ ହେଭେନ୍
ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଓ କ୍ରିକେଟର୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଭାବେ ଆଲିବାଗ୍ରେ ଏକ ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିସ୍ତାର କରି, ବିରାଟ ଓ ଅନୁଷ୍କା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ୧୦.୫ ରୁ ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ୪ ବିଏଚ୍କେ ଭିଲ୍ଲାରେ ନିବେଶ କରିଥିଲେ। ମନିକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଆଲିବାଗ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଏହାକୁ ୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିଲା। ସୁସାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନୂତନ ଭିଲ୍ଲା ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଆଉଟ୍ଡୋର୍ ପୁଲ୍ ସହିତ ସମସାମୟିକ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ।
ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍-ରଣବୀର ସିଂ: କୋଷ୍ଟାଲ୍ ରିଟ୍ରିଟ୍
ଗତବର୍ଷ, ରଣବୀର ସିଂହ ଓ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ମାପଗାଓଁ ନିକଟସ୍ଥ ଆଲିବାଗରେ ୯,୦୦୦ ବର୍ଗମିଟର୍ ପରିମିତ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗଳା କିଣିବା ପାଇଁ ୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ। ସହରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରି, ଏହି ଦମ୍ପତି ବାନ୍ଦ୍ରାରେ ଏକ କ୍ୱାଡ୍ରୁପ୍ଲେକ୍ସ ଘର ନେଇଥିଲେ। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବାସଭବନ ମନ୍ନତ ନିକଟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ୧୬, ୧୭, ୧୮ ଓ ୧୯ ମହଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପାଦୁକୋଣ ଓ ସିଂହ ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ- High Court Judgement: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନଯୋଗ୍ୟ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି
ରାହୁଲ ଖାନା: ଟ୍ରାଙ୍କୁଇଲ୍ ହେଭେନ୍
ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ଖାନାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଲିବାଗରେ ଏକ ଘର ଅଛି। ପିଲାଦିନରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବାରୁ, ଶାନ୍ତ ସରଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ସ୍ବରୂପ ରାହୁଲଙ୍କ ଏକ ଭବ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ଏଠାରେ ରହିଛି। ଏହି ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ପୁଲ୍ ଓ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରିୟ କୁକୁରଙ୍କ ସହିତ, ରାହୁଲ ସହର ଜୀବନର କୋଳାହଳରୁ ଦୂରେଇ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।
ଅନୈତା ଶ୍ରଫ୍ ଆଡାଜାନିଆ-ହୋମି ଆଡାଜାନିଆ: ଫ୍ୟାମିଲି ରିଟ୍ରିଟ୍
ଜଣାଶୁଣା ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଅନୈତା ଶ୍ରଫ୍ ଆଡାଜାନିଆ ଓ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସ୍ୱାମୀ ହୋମି ଆଡାଜାନିଆ ମଧ୍ୟ ଆଲିବାଗରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ବପ୍ନର ଘର ନେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ଓ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସବୁଜ ପରିବେଶ ଘେରା ଓ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲିବାଗ ଘର।