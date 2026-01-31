ମୁମ୍ବାଇ:ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିନୟ ସହିତ, ସେ ଏପରି ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଫିଲ୍ମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏବେ, ବିଜୟ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ, “ରାଣାବଳି” ଏବଂ “ରାଉଡି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ” ସହିତ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: HIV ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ AIଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନେବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି
ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ବିଜୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। “ରାଣାବଳି”ରେ ସେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାହୁଲ ସାଂକ୍ରିତ୍ୟାୟନଙ୍କ ସହ ପୁନଃମିଳନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଅତୀତରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, “ରାଉଡି ଜନାର୍ଦ୍ଦନନ”ରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବି କିରଣ କୋଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ।
ଦଇଟି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ
ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ଘଟଣା ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲିଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଦୁଇଟି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କିନ୍ତୁ କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସ୍ତରୀଭୂତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଗଭୀରତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଆକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଯାହା ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୁଚି ରହିଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାହାଣୀ-ଚାଳିତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ମୂଳରେ ଥିବା ସହିତ, ରାଣା ବାଲି ଏବଂ ରାଉଡି ଜନାର୍ଦ୍ଦନନ ବିଜୟଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଛାପ ଛାଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ
ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଏବଂ ଡିଅର୍ କମ୍ରେଡ୍ ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ିର ପୁନରାଗମନ ସହିତ ରାଣା ବାଲି ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡାନାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ପୁନର୍ବାର ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୈଶ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ ବ୍ୟାନର ସହିତ ତୃତୀୟ ସହଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରେ, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନବୀନ ୟେର୍ନେନି ଏବଂ ୱାଇ. ରବି ଶଙ୍କର କରିଛନ୍ତି। ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ଅଜୟ ଏବଂ ଅତୁଲଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ରାଣା ବାଲି ସ୍କେଲ୍, ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ମହାନତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ରାଉଡି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଫିଲ୍ମରେ, ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଶୈଳୀରେ ପାଦ ଦେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ରବି କିରଣ କୋଲାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପୁଣିଥରେ ବିଜୟଙ୍କ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି: ମନ୍ତ୍ରୀ