ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଜଣେ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି HIV ନିବାରଣ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ AI ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ଷ୍ଟିଭେନ୍ସ-ଜନସନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ନାମକ ଏକ ବିରଳ କିନ୍ତୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ଷ୍ଟିଭେନ୍ସ-ଜନସନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।
AI ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି HIV ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପୋଷ୍ଟ-ଏକ୍ସପୋଜର ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ସିସ୍ ଔଷଧ ଲେଖନ୍ତି। ଯାହା ସଂସ୍ପର୍ଶର ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ନିକଟ ଡାକ୍ତରୀ ତଦାରଖରେ ନିଆଯାଏ। ତଥାପି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି AI ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଔଷଧ କିଣିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ରୋଗୀ HIV ଔଷଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୮ ଦିନିଆ କୋର୍ସ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଷ୍ଟିଭେନ୍ସ-ଜୋନ୍ସ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଜଣାପଡ଼ିଲା
ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ରୋଗୀ ଷ୍ଟିଭେନ୍ସ-ଜୋନ୍ସ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ, ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଔଷଧ-ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଚର୍ମ ଏବଂ ମ୍ୟୁକୋସାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟରେ ଔଷଧ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରାଥମିକତା। ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀ କିପରି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ବିନା ଏପରି ଔଷଧ ପାଇଲେ, ଏକ ସତ୍ୟ ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଔଷଧ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମାମଲା କେବଳ ଔଷଧର ଖୋଲା ବିକ୍ରୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ନାହିଁ, ବରଂ AI ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜାଗର କରେ।
ଷ୍ଟିଭେନ୍ସ-ଜୋନ୍ସ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କ’ଣ ଏବଂ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଷ୍ଟିଭେନ୍ସ-ଜୋନ୍ସ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଏକ ବିରଳ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଫୋଡ଼ା, ଫୋଡ଼ା ଏବଂ ଚର୍ମର ଛାଲି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆଖି, ପାଟି ଏବଂ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗର ମ୍ୟୁକୋସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ଔଷଧ ପ୍ରତି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆଲର୍ଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ହୁଏ, ଏବଂ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଷ୍ଟିଭେନ୍ସ-ଜନସନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଏବଂ TEN କୁ ପୃଥକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଷ୍ଟିଭେନ୍ସ-ଜନସନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ TEN ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଗମ୍ଭୀର। ଏହାକୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଷ୍ଟିଭେନ୍ସ-ଜନସନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ରେ, ଚର୍ମ ଛାଣିବା ଶରୀରର 10 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯେତେବେଳେ TEN ରେ, ଚର୍ମ ଛାଣିବା ଶରୀରର ୩୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତଥାପି, ଉଭୟ ଅବସ୍ଥା ଘାତକ ହୋଇପାରେ।
