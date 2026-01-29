ଇଂଲଣ୍ଡ: ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ଘରେ ମିଥାଇଲେନଡିଓକ୍ସିମେଥାମ୍ଫେଟାମାଇନ୍ ନାମକ ଏକ ଔଷଧ ଖାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ ଯେ ଏହା କି ପ୍ରକାରର ଔଷଧ, ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ନର୍ଫୋକର ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ କିଶୋରଙ୍କୁ ଝିଅଟିକୁ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛି।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ନର୍ଫୋକର ଗ୍ରେଟ୍ ୟାରମାଉଥ୍ ର ହପଟନ୍ରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ପାରାମେଡିକ୍ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଝିଅଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଜେମ୍ସ ପେଜେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ କିଶୋରଙ୍କୁ ଝିଅଟିକୁ ମିଥାଇଲିନେଡିଓକ୍ସିମେଥାମ୍ଫେଟାମାଇନ୍ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ନରଫୋକ୍ ପୋଲିସ ସୋମବାର ଦିନ କିଆନ୍ ଲକେଟ ଏବଂ ନାଥନ୍ ଲାଫିଟ୍, ଉଭୟ ୧୮ ବର୍ଷୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇ ନର୍ୱିଚ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ MDMA ଯୋଗାଣ ଏବଂ MDMA ଯୋଗାଣରେ ଜଡିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଫେବୃଆରି ୨୫ ରେ ନର୍ୱିଚ୍ କ୍ରାଉନ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ।
Methylenedioxymethamphetamine କ’ଣ?
ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏହି ଔଷଧ Methylenedioxymethamphetamine କ’ଣ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜରେ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିଥାଉ। ଏଥିରେ, କୋକେନ୍, ଧଳା ପାଉଡର, ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ସହିତ, ଆଉ ଏକ ଔଷଧର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ MDMA କୁହାଯାଏ। ଏହି MDMA ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେଉଛି Methylenedioxymethamphetamine। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଏହାକୁ MDMA କୁହାଯାଏ।
ମେଥାଇଲେନଡିଓକ୍ସିମେଥାମ୍ଫେଟାମିନ (MDMA), ଯାହାକୁ ଏକ୍ସଟାସି କିମ୍ବା ମଲି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଏହା ଏକ କୃତ୍ରିମ ଔଷଧ ଯାହା ଉତ୍ତେଜକ ଏବଂ ହାଲୁକା ସାଇକେଡେଲିକ୍ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଏହା ପ୍ରଥମେ ୧୯୧୨ ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାସ୍ତା ଔଷଧ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି, ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ରହିଛି।
