ଜୟପୁର: ଜୟପୁରରେ ଫୁଟପାଥ୍ ଓ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜିବ ପ୍ରକାଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ଶର୍ମାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସନି ମୀନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ ନଗର ନିଗମ କମିସନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସହରର ଫୁଟପାଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁଠି ବେଆଇନ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅନ୍ୟପଟେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫେବୃଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ।
ମନ୍ଦିରକୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବାସ୍ତବରେ, ପ୍ରତାପ ନଗର ସେକ୍ଟର-୭ରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ମିତ ଦୋକାନ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ସନି ମୀନା ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକ ସାର୍ବଜନୀନ ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ଦୋକାନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଆଳରେ ଦୋକାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ପରେ, ନଗର ନିଗମ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ହଟାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲା। ନଗର ନିଗମ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରଟି ପୁରୁଣା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜଡିତ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ତାଜା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, କୋର୍ଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନଗର ନିଗମର ଡେପୁଟି କମିସନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
