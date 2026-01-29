ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଗତ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ରୂପା ଆଉନ୍ସ ପିଛା ୧୧୯ ଡଲାରର ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟ...
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅଳିଆଗଦାରୁ ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି
୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାନୁଆରି ୧୯ ତାରିଖରେ ରୁପାର ମୂଲ୍ୟ ୨,୯୩,୯୭୫ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯାହା ଜାନୁଆରି ୨୮ ସୁଦ୍ଧା ୩,୭୬୯୨୩ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଧାରା ଆଜି ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ରୂପା ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କେବଳ ଆଜି MCX ରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୨ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
୨୦୨୪ ରୁ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି
ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ୧ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୨ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର।
MCX ରେ ନୂଆ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ
ଆଜି ଘରୋଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ତାରିଖ ଶେଷ ହେବା ତାରିଖ ସହିତ ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୩୯୯,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ ଦିବସରେ, MCX ରେ ରୂପା ୩୮୫,୩୬୬ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।
ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧:୧୫ ସମୟରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା MCX ରୁପା ୪,୦୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ଦିନର ଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୨୨,୬୦୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ MCX ରୂପା ୪,୦୯,୮୦୦ ଟଙ୍କାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପାରିବାରିକ ବିବାଦରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ଅଟକ
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଠାଗଲା ରୁପା ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ତୁରନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ନୀରଜ ଡାଙ୍ଗି ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ, ବିଶେଷକରି ମହିଳା ଏବଂ ବିବାହ କରୁଥିବା ପରିବାରକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି।
ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରୁ ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ୧୩ମାସରେ ଭାରତରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୦୬ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୧୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ପରିବାର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଜଡିତ, ଏବଂ ଏହି ଭଳି ଦେଶରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ନୀତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି ଏବଂ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମନରେଗାରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା: ସର୍ଭେ