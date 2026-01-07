ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତିନିଗୁଣ ବଢିଥିଲା । ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନିସିଏଟିଭ୍ (GTRI) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦାରେ ବୃଦ୍ଧି, ବିଶ୍ୱ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୋଗାଣ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି |
ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବିଶୁଦ୍ଧ ରୂପା ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ଦେଶ ପ୍ରାୟ ୯.୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ରୂପା ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତର ରୂପା ଆମଦାନୀ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୪୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୮୦,୦୦୦ ରୁ ୮୫,୦୦୦ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୨.୪୩ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
GTRI ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଚାହିଦାର ଗଠନରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ଆଜି, ବିଶ୍ୱର ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରୂପା ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସୌର ଶକ୍ତି, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ (EV), ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ, ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି |
୨୦୦୦ ମସିହାଠାରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ରୂପାର ବିଶ୍ୱ ଚାହିଦା ପ୍ରାୟ ଆଠ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ରୂପା ଆଉ କେବଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରୂପା ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତ ଏହାର ସର୍ବବୃହତ ଆମଦାନୀକାରୀ ଭାବରେ ରହିଛି।