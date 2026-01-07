ଡେରାଡୁନ୍: ଅଙ୍କିତା ଭଣ୍ଡାରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ନେଇ ସାଧାରଣରେ କ୍ରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଡେରାଡୁନ୍ରୁ ସମଗ୍ର ପାହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଧାମି ସରକାର ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆଲମୋରାର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତିବାଦର ଏକ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜ ରକ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ସଲ୍ଟର ବାସିନ୍ଦା କୁସୁମ ଲତା ବୌଦାଇ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ସଞ୍ଜନା କାଶୀପୁରର ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଚିଠିରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଭିଆଇପିମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧ କରିବାର ଖୋଲା ଅଧିକାର ଅଛି କି? ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ?
ଏବେ କିଏ ଦେବ ସୁରକ୍ଷା ?
କିଷାନ ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କୁସୁମ ଲତା ବୌଦାଇ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସମ୍ବେଦନହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ବାହୁବଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ନ୍ୟାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ସଞ୍ଜନା ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାହୁବଳୀମାନେ ଅପରାଧ କରି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ? ସେ କହିଛନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କେବଳ ଏକ ପରିବାରର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ।
ମହାମହିମଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ସଞ୍ଜନା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଙ୍କିତା ଦିଦିଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟରେ ବିଳମ୍ବ ତାଙ୍କୁ ତଥା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଝିଅର ଜୀବନ ଏତେ ଶସ୍ତା କି ? ଭିଆଇପିମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ କି?
ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହି ଘଟଣାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିଆଇପିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟୀଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳି ପାରିବ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ ମାତାର ଝିଅମାନଙ୍କର ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି।
