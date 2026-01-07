ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ତୁର୍କମାନ ଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ି ନଥିବାବେଳେ ଐତିହାସିକ ଜାମା ମସଜିଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତ। ଏହା ଯୋଗୁ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଫୈଜ-ଏ-ଇଲାହି ମସଜିଦ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଏହି ଆଦେଶ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଫରହତ ହାସନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଜାମା ମସଜିଦର ୩, ୫ ଏବଂ ୭ ନମ୍ବର ଗେଟର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆବେଦନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏହି ଐତିହାସିକ ଗେଟଗୁଡ଼ିକ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ଦୋକାନ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ଭେ କରି ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ନିଗମ(MCD)କୁ ଅଲଟିମେଟମ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ସର୍ଭେ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ନିଗମକୁ ଶାହି ଜାମା ମସଜିଦ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସର୍ଭେ ସମୟରେ କୌଣସି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଜବରଦଖଲ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ମସଜିଦ କେବଳ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ASI ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଐତିହ୍ୟ।
୧୬୫୦ ମସିହାରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ମସଜିଦର ମହିମାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ତଥା ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଲାଲ ବାଲିପଥର ଏବଂ ମାର୍ବଲରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କୋଠା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମସଜିଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦଖଲ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଫୈଜ-ଏ-ଇଲାହି ମସଜିଦ
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି। ଜାନୁଆରି ୬ ଏବଂ ୭ ତାରିଖ ରାତିରେ ତୁର୍କମାନ ଗେଟ୍ ସ୍ଥିତ ଫୈଜ-ଏ-ଇଲାହି ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା କେହି ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଏମସିଡି ଦଳ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଟି ବୁଲଡୋଜର ସହିତ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଛାଉଣୀରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ ପୁଲିସ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମା ମସଜିଦ ନିକଟରେ ସର୍ଭେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ,ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।