କାରାକାସ୍: ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ କାରାକାସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଜାରି ରହିଛି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଚାହାଁନ୍ତି, ଭେନେଜୁଏଲାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେରିକା ଚାହେଁ ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଅଧିକ ତେଲ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଚୀନ୍, ରୁଷ, ଇରାନ ଏବଂ କ୍ୟୁବାକୁ "ବାହାର" କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରାଯାଉ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଂଶୀଦାର କରାଯାଉ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉ।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାରେ ରହିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେରିକା ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କରାଯିବ। ମାଦୁରୋଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍, ରୁଷିଆ, ଇରାନ ଏବଂ କ୍ୟୁବାକୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କର
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭେନେଜୁଏଲାର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ନୂଆ ସରକାର ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଅଧିକ ତେଲ ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଆମେରିକା ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ଯେ, ପ୍ରଥମେ, ଚୀନ୍, ରୁଷିଆ, ଇରାନ ଏବଂ କ୍ୟୁବାକୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେରିକା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବାକୁ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚୀନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭେନେଜୁଏଲାର ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ସର୍ବାଧିକ ତେଲ କିଣୁଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ରିଫିଂରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ କାରଣ ଏହାର ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି।
ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଭେନେଜୁଏଲା ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ତୈଳ ଉତ୍ତୋଳନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା କାରଣ ଦେଶରେ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଥିଲା। କୂପରୁ ତୈଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କଟକଣା ଦ୍ଵାରା ଏହା ଭେନେଜୁଏଲାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ତୈଳ ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁ କାରାକାସ୍ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇପାରେ। ଫଳରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଟ୍ରେଜେରି ଖାଲି ହୋଇଯିବ।