ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଏକ ଶିଶୁ ଏକ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ଦାଗ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏହାକୁ ଜନ୍ମ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ବାଦାମୀ , ଗାଢ଼ କଳା , ଲାଲ କିମ୍ବା ନୀଳ ସମେତ ଅନେକ ରଙ୍ଗର ହୋଇପାରେ। ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁହଁ, ହାତ, ପାଦ କିମ୍ବା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନସାରା ରହିଥାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳ ଏହା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଲିଭିଯାଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଏପରି ଜନ୍ମଚିହ୍ନ କାହିଁକି ଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ରୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଜନ୍ମଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି।
ଜନ୍ମଚିହ୍ନ କାହିଁକି ହୁଏ ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଅଧିକାଂଶ ଜନ୍ମଚିହ୍ନ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କୌଣସି ରୋଗ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଜନ୍ମଚିହ୍ନ ମା’ଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ଯଦିଓ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଭୁଲ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଚିହ୍ନ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମଚିହ୍ନର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ନାହିଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇପାରେ।
କେତେ ପ୍ରକାରର ଜନ୍ମଚିହ୍ନ ଅଛି ?
ଜନ୍ମଚିହ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ରକ୍ତବାହୀ ଏବଂ ପିଗ୍ମେଣ୍ଟେଡ୍। ଚର୍ମ ତଳେ ରକ୍ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକଶିତ ନ ହେଲେ ରକ୍ତବାହୀ ଜନ୍ମଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ରକ୍ତବାହୀ ଜନ୍ମଚିହ୍ନରେ ମାକୁଲାର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ହାଲୁକା ଲାଲ ଦାଗ ଯାହା କପାଳ , ଆଖିପତା, ନାକ କିମ୍ବା ବେକର ପଛପଟେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ରକ୍ତବାହୀ ଜନ୍ମଚିହ୍ନରେ ହେମାଞ୍ଜିଓମାସ୍ ଏବଂ ପୋର୍ଟ- ୱାଇନ୍ ଦାଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହେମାଞ୍ଜିଓମାସ୍ ହେଉଛି ଲାଲ କିମ୍ବା ନୀଳ ଉଠାଯାଇଥିବା ଦାଗ ଯାହା ପୃଷ୍ଠରେ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ , ପୋର୍ଟ-ୱାଇନ୍ ଦାଗ ଚର୍ମରେ ଗାଢ଼ ଲାଲ କିମ୍ବା ୱାଇନ୍ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ବୟସ ସହିତ କଳା ହୋଇପାରେ। ରଙ୍ଗବାହୀ ଜନ୍ମଚିହ୍ନ ଚର୍ମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରଙ୍ଗଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଚର୍ମର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ।
ଜନ୍ମଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
ଜନ୍ମଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଜନ୍ମଚିହ୍ନ ସମୟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିକା କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବିଶେଷକରି ମାକୁଲାର ଦାଗ ଏବଂ ହେମାଞ୍ଜିଓମା ଜନ୍ମଚିହ୍ନ। ଜନ୍ମଚିହ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
