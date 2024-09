ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗ୍ଡମ (ୟୁକେ)ରୁ ଅରିଜିତ ସିଂହଙ୍କ ଏକ କନସର୍ଟର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏଭଳି ଅଟକାଉଥିବା ଦେଖି ଅରିଜିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ‘କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଧରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ମୋର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦୟାକରି ନିଜନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡମ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୁଃଖୀତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଲିନାହିଁ।’

ଅରିଜିତଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାପରେ ଲୋକେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭୁରିଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

