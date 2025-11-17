ମୁମ୍ବାଇ: ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ହେବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅଭିନୟ ଜଗତକୁ ପୁଣି ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଫେରୁଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍
ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଗତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହି କହିଛନ୍ତି, ‘ବିରତି ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ସିନେମାରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାନିଶ ଏବଂ ମୁଁ ଉଭୟ ବିବାହିତ । ମୋର ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସିନେମା ଏକ ପ୍ରକାର ପର୍ସନାଲ କ୍ରିଏସନ ହେବ। ସିନେମାର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ସ୍ତରରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।’
ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିର ଖାନଙ୍କ ଭଣଜା। ୨୦୦୯ରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅବନ୍ତିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିବାହ ବେଶୀଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲା।୨୦୧୯ରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା।
୨୦୦୮ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ସିନେମା ‘ଜାନେ ତୁ ୟା ଜାନେ ନା’ ଜରିଆରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜେନେଲିଆ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ପାଟିଲ ଅଭିନୀତ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ଥିଲା।
