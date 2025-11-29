ଜୀ-ସାର୍ଥକର ଟେଲିସିନେମା ‘ବୋହୂ ୪୨୦’ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬.୩୦ରେ ପ୍ରିମିୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ରାଶେସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଟେଲିସିନେମାରେ ପୁଣି ଥରେ ନିକିତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବୋହୂ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେ ଜୀ-ସାର୍ଥକର ବୋହୂ ସିରିଜର ‘ବୋହୂ ଆମର ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍’, ‘ସୁନାନାକୀ ବୋହୂ’ ଓ ‘ବୋହୂକୁ ଲାଗିଛି ରିଲ୍ସ ଭୂତ’ ଆଦି ଟେଲିସିନେମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ‘ବୋହୂ ୪୨୦’ରେ ଶୀର୍ଷକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ଏହାର କାହାଣୀକାର ଓ ଶାନ୍ତନୁ ନାୟକ ସଙ୍ଗୀତକାର।
କସ୍ତୁରୀ ନାମ୍ନୀ ଝିଅର ରୋମାଞ୍ଚକର ଜୀବନଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ ହେଉଛି ‘ବୋହୂ ୪୨୦’। ସେ ବାରମ୍ବାର ମିଛ ବିବାହ କରି ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଘର ଲୁଟିବା ପରେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ସମାନ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟିବା ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୁଟିବାବୁ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ରେଖା ସୁବୁଦ୍ଧି ଅପରାଧ ପଛରେ କେହି ଜଣେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। କାହାଣୀରେ ବାରମ୍ବାର ନୂଆ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ୍ ଆସେ। ତେବେ କସ୍ତୁରୀ କ’ଣ ଧରାପଡ଼େ? କାହିଁକି ସେ ଏପରି ରାସ୍ତା ବାଛିଛି? ଜୀବନର କେଉଁ ଘଟଣା ତାକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି? ଫିଲ୍ମର ଶେଷରେ ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବେ ଦର୍ଶକ।