୨୦୨୬ରେ କେତେଜଣ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର ଏକାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଛବି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଯୋଜକ ବିଜୟ କାନ୍ଦୋଇଙ୍କର ୪ଟି ସିନେମା ଏ ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ‘ଅପସରା’, ‘ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍’, ‘ବବି ଆଉ ବେବି’ ଏବଂ ‘ମାୟା ମରୀଚିକା’। ଏଣେ ଯୁବ ପ୍ରଯୋଜକ କୁମାର ପ୍ରୀତମ୍ ସାହୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ସିନେମା ‘ରାମରାଜ୍ୟ’ ଓ ‘ମାଷ୍ଟୂର’ ବି ୨୦୨୬ର ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ୍ ଓ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ୍ଙ୍କ ‘ପବିତ୍ରବନ୍ଧନ’ ଓ ‘ସିଂହାସନ’ ମୁକ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ସିନେମା ବି ପରଦାକୁ ଆସିପାରେ ଏ ବର୍ଷ।
ଏଣେ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ବାଇଁ ୨୦୨୬ରେ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଛବି ‘ମଙ୍ଗଳପୁର ଡାଏରି’ ଏବଂ ‘ଆଶିକ୍ ଦିୱାନା’ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବେ। ପ୍ରଯୋଜକ ସଚିକାନ୍ତ ଜେନା ବି ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ‘ଏ କେମିତି ବନ୍ଧନ’ ଓ ‘ଶିକାର’ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଏଣେ ପ୍ରଯୋଜିକା ଜାଗ୍ରତି ଏ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ଛକିଶୂନ’ ଓ ‘ରାବଣ’ ୨୦୨୬ର ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଯୋଜକ ଶୁଭମ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇଟି ଛବି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ‘ଛକିଶୂନ’ ଓ ଅନ୍ୟଟି ରମେଶ ରାଉତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାମକରଣ ହୋଇ ନଥିବା ସିନେମା।
