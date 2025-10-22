ମୁମ୍ବାଇ: ଟେଲି ଅଭିନେତା ଏଜାଜ୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ପ୍ରେମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପବିତ୍ରା ପୁନିଆ। ରିଆଲିଟି ସୋ’ ‘ବିଗ୍‌ ବସ୍‌-୧୪’ରୁ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କରେ ଥିବା ଲଭ୍‌ବାର୍ଡସ ପବିତ୍ରା ପୁନିଆ ଓ ଏଜାଜ୍‌ ଖାନ୍‌ ୨୦୨୪ରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ ପରେ ପବିତ୍ରାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମ ଫେରିଛି। ଇନଷ୍ଟାରେ ସେ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅଭିନେତା ନୁହଁନ୍ତି

ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଟାଇମ୍ସକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ପବିତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ହଁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମ ଫେରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ଦୀପାବଳି ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଭାବିସ୍ବାମୀଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବି। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବି। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଟିକେ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ। ସେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅଭିନେତା ନୁହଁନ୍ତି। ଜଣେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଦୟାଳୁ। ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି।"

କିଭଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପବିତ୍ରା-ଏଜାଜ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ

‘ବିଗ୍‌ ବସ୍‌’ ଗୃହରେ ଥିବା ବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଦୌ ବି ପଡୁନଥିଲା। ପବିତ୍ର ଓ ଏଜାଜ୍‌ଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ ସୋ’ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ଅନେକ ଫଟୋ ଓ ଭିିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ୍‌ କରୁଥିଲେ।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲପାଆନ୍ତି ବୋଲି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ବୀକାର କରିବା ସହ ମଲାଦସ୍ଥିତ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ୍‌ରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସଂପର୍କର ଆୟୂଷ ବେଶି ଦିନ ନଥିଲା। 