ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବିବାହ ଛୁଆଙ୍କ ଖେଳ ନୁହେଁ, କିଛି ଏଭଳି କହି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପରିବାର କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଆବେଦନ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଧାରରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: trump talk with modi: ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଏସବୁ କଥା ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ରାୟରେ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ପିଲାର ଖେଳ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ସହ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ଆପୋଷ କିମ୍ବା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଚାକର ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବାକୁ ତାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା। ଆମେରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ୨୦୧୫ରେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗାପୁର ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତି ଭାରତରେ ଦଶ ଦିନ ରହିବା ସହିତ ମାତ୍ର ୨୫ ଦିନ ପାଇଁ ଏକାଠି ରହିଥିଲେ। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ, ପୁରୁଷ ଜଣକ ନିଷ୍ଠୁରତାର ଆଧାରରେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: ଇସ୍କନ୍ ଚିଠି ଜବାବରେ ପୁଣି ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ଗଜପତି: ଅତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ
ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ, ସ୍ୱାମୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ୧୦ ଦିନ ଏକାଠି ରହିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଙ୍ଗାପୁର ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସମାଧାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଜାରି ରଖିବା କିମ୍ବା ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଭିସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ।
ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ଯୁକ୍ତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇନଥିଲା ଯେ ସେ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆବେଦନକାରୀ (ସ୍ୱାମୀ)ଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଚାକରାଣୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି କରିବା ଉଚିତ। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।