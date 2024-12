ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର ଚିର ସବୁଜ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରେଖା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଠାରୁ ହୁଏତ ଦୂରରେ ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସହ ଜଡିତ ଅନେକ କାହାଣୀ ବଖାଣିଥିଲେ।

କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସୋ’ର ଏକ ସେଗମେଣ୍ଟରେ କପିଲ ରେଖାଙ୍କୁ ଭେଟେରାନ ଗାୟିକା ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ରେଖା ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ କପିଲ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ରେଖାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଯାହା ସେ ମାତ୍ର ଦଶ ମିନିଟରେ କରିପାରିଥାନ୍ତି।

