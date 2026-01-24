ଶିବରାମ ଅଫିସିଆଲ୍ ନିବେଦିତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ‘ପ୍ରିୟସି’ ରିଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ଗୌଡ଼। ଏଥିରେ ଶିବରାମ ଓ ଦୀପ୍ତି ନାୟକନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହାର ସୁଟିଂ
ଗୋପାଳପୁରରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଚରଣଦୀପ ଖୋସଲା ଓ ଲିପ୍ସା ମହାପାତ୍ର।
ସୁପ୍ରଜିତ୍ଙ୍କ ଗୀତକୁ ସ୍ବରରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଚରଣଦୀପ ଖୋସଲା। କ୍ୟାମେରା ଦାୟିତ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ୍ ସେଠୀ। ଏହି ଭିଡିଓ ସବୁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆନନ୍ଦ ଆଶାବାଦୀ।