ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତମାସରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଜଣେ ଚୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାପରେ ସୈଫଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଲିଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହିବା ପରେ ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।

ଛୁରାମାଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ 'ଜ୍ୱେଲ ଥିଫ- ଦି ରେଡ୍ ସନ୍ ଚାପ୍ଟର'ର ପ୍ରମୋସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସିନେମାରେ ସୈଫ ଜଣେ ଚୋର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଯିଏକି ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଫ୍ରିକୀୟ ରେଡ୍ ସନ୍ ହୀରା ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।

For those that questioned Kareena and Saif these past few weeks; here are Saif’s latest pictures. Instead of flaunting his injuries, he makes an appearance with a collared shirt. A well healed laceration at the neck is visible. pic.twitter.com/znz2VghXm1