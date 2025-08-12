ମୁମ୍ବାଇ: ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ସୈୟାରା' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମର ଯୁଗରେ, ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି। ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୫୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରି ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। 'ଶୋଲେ' ଭଳି ସର୍ବକାଳୀନ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିବା ରମେଶ ସିପ୍ପିଙ୍କ ପୁଅ ରୋହନ ସିପ୍ପି ସୈୟାରାର ସଫଳତା ଉପରେ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଏକ ଆଲୋଚନାରେ, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରୋହନ ସିପ୍ପିଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା,"ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ସନକୁ ସବୁକିଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ 'ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମର ଯୁଗ' କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୈୟାରା ଆସିଲା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତ? ରୋହନ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଅତି ସରଳ। ୱିଲିୟମ୍ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ହଲିଉଡ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଥିଲା କେହି ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ନେଇ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କେହି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା ସୈୟାରାରେ କାମ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଆହାନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଏହା ଅନୀତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସୈୟାରାରେ ନୂତନ ମୁହଁକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରୋହନ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ପାଇଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ଏଲଏସି ପାଖ ଦେଇ ଯିବ ଟ୍ରେନ୍!: ହୋତାନରୁ ଲାସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଚୀନ୍, ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା
ରୋହନ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ବରସାତ (୧୯୯୫)ର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ବବିଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରବୀଣ ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିଥିଲେ। ରୋହନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାତାମାନେ ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ନୂତନ କଳାକାରଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ପ୍ରତିଭା ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
ମୋହିତ ସୁରୀ "ସୈୟାରା"ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ରୋହନ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ପାଇଁ ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋହନ ଶାହରୁଖ ଖାନ, ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଆମିର ଖାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତିନିଜଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୩୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୂଆ ଏବଂ ଯୁବ କଳାକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:୭୯ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ: କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି କରିବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ
rohan-sippy | saiyaara