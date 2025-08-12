ବେଜିଂ: ଚୀନ୍ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ଶିନଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶକୁ ତିବ୍ଦତ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅଂଶ ଭାରତ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (ଏଲଏସି) ନିକଟ ଦେଇ ଯିବ। ହଂକଂର ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୋଷ୍ଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ, ସରକାର ଏକ ନୂତନ କମ୍ପାନି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନି ଶିନଜିଆଙ୍ଗର ହୋତାନରୁ ତିବ୍ଦତର ରାଜଧାନୀ ଲାସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବ।
ଜିନଜିଆଙ୍ଗ-ତିବ୍ଦତ ରେଳ କମ୍ପାନି ୯୫ ବିଲିୟନ ୟୁଆନ (ପ୍ରାୟ ୧୩.୨ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ପୁଞ୍ଜି ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୀନ୍ ରାଜ୍ୟ ରେଳ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୩୫ ସୁଦ୍ଧା ଲାସାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ୫,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ବିକଶିତ କରିବା।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ପଞ୍ଜିକୃତ ପୁଞ୍ଜି କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିବେଶ, ଯେତେବେଳେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ୧,୮୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସିଚୁଆନ୍-ତିବ୍ଦତ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୩୨୦ ବିଲିୟନ ୟୁଆନ୍ (୪୫ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ନୂତନ ରେଳପଥର ଏକ ଅଂଶ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ନିକଟ ଦେଇ ଯିବ। ଯାହା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। କାରଣ ଚୀନ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ କମ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି । ଚୀନ୍ର ଏହି ନୂଆ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଏହା ଚୀନ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚାରୋଟି ରେଳ ଲାଇନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଚୀନ୍ର ଏକ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜିନଜିଆଙ୍ଗ-ତିବ୍ଦତ ରାଜପଥ , ବିବାଦୀୟ ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ୧୯୬୨ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା। ଭାରତ ଏହାର ଐତିହାସିକ ଦାବି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଧାରରେ ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ୍କୁ ନିଜର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଥାଏ।
ତିବ୍ଦତକୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଚାରୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରେଳ ଲାଇନ ମଧ୍ୟରୁ ଜିନଜିଆଙ୍ଗ-ତିବ୍ଦତ ରେଳ ଲାଇନ ଗୋଟିଏ। ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଲାଇନ ତିବ୍ଦତକୁ କିଙ୍ଗଘାଇ, ସିଚୁଆନ ଏବଂ ୟୁନାନ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ, କିଙ୍ଗଘାଇ-ତିବ୍ଦତ ଲାଇନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲାଇନ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି। ତିବ୍ଦତ ବିମାନ, ସଡ଼କ ଏବଂ ରେଳ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁସଂଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଲାସାରୁ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୀମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏଲଏସିରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପରେ ଲାଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
