ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଆଠ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରି କୁକୁର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଉ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଧରାପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି କୁକୁରକୁ ଆଉ ଥରେ ରାସ୍ତାରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ, ପେଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡଭୋକେସି ଆସୋସିଏଟ୍ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ଅଯୌକ୍ତିକ।

ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ ଅଧାରୁ କମ୍ କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କୁକୁରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖିବା କେବଳ ଅବ୍ୟବହାରିକ ନୁହେଁ ବରଂ ବହୁତ କଷ୍ଟକର।  ପଶୁ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହା କରିବା ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ସଙ୍କଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସମସ୍ତ କୁକୁରଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଅମାନବୀୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଅଧିକ କୁକୁରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ।

ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏବିସି (ପଶୁ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ୨୪ ବର୍ଷ ସମୟ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବିସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା। ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ବିକଳ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ ଏବଂ ସହରରେ ଏବିସି ନିୟମ ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ।

ପଶୁ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ, ୨୦୨୩ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଯାହା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଜଳାତଙ୍କ ଭଳି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କୁକୁରମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଟୀକାକରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଣିଷ ଏବଂ କୁକୁର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏମସିଡି ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନକୁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ୫,୦୦୦ କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରକୁ ବୁଲା କୁକୁର ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପିଲା, ମହିଳା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ପାରିବେ।

