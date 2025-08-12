ଜେରୁଜେଲମ: ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଅଧିକୃତ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଅବୈଧ ବସତି ପେଟଜେଲ ନିକଟରେ ଏକ ଫାର୍ମରେ ୨୬୨ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଆଇରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେନା ଏକ ହତ୍ୟା ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫାର୍ମରେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦କୁମ୍ଭୀର ଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେନା ପ୍ରଥମେ ହ୍ରଦରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିଥିଲା, ତା’ପରେ ଶହ ଶହ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଟ୍ରକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ଏହି ଫାର୍ମଟି ଥରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଥିଲା ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ୨୦୦୦ ଦଶକରେ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ କୁମ୍ଭୀର ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା।
ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ ବାହିନୀର ପ୍ରଶାସନିକ ଶାଖା ସିଭିଲ୍ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ, କୁମ୍ଭୀରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। କାରଣ ଫାର୍ମଟିର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ନଥିଲା। ଏହି ନାଇଲ୍ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରଜାତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଫାର୍ମଟି ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେତେବେଳେ ସୈନିକମାନେ କୁମ୍ଭୀର ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ମୃତ କୁମ୍ଭୀର ପାଇଥିଲେ। ସିଭିଲ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁମ୍ଭୀରଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରି ଖାଉଥିଲେ।
ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ୍ ଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଫାର୍ମର ମାଲିକ ବିଟାନ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନବସତି ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୩ରେ ନାଇଲ୍ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରଜାତି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଟାନ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ, ଶହ ଶହ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଟାନ୍ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଉପାୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
ବିଟାନ୍ କହିଛନ୍ତି, ସିଭିଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନଥିଲା। ସେମାନେ ମରକ୍କୋର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାର୍କକୁ କୁମ୍ଭୀର ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସିଭିଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ଫାର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
