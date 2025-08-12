ଇସଲାମାବାଦ: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଏବଂ ଏୟାରବେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏୟାରବେସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ବୃଥା ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଦୁଇଥର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଚାଟୁକାର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।
ବ୍ରସେଲ୍ସରେ, ସେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ସେ ସହିଦ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ନାତି ଲଢ଼ିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁନିର ପୁଣି ଥରେ କଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରସେଲ୍ସରେ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ବ୍ରସେଲ୍ସରେ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅସୀମ ମୁନିର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ନେତା ହେବାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ, ମୁନିର ଦେଶରେ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶରେ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି କ୍ଷମତା ଆସନରେ ବସିବେ ଏବଂ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଚୌକିରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ।
ମୁନିର ବ୍ରସେଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଜଣେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନକାରୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମୀ। ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଉଛି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ସେନାମୁଖ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ଚାଲିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ରାଜର ଆଇନ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଯଦି ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମାନ କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆମ ସହିତ ଲଢ଼େ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ। ମୁନିର କଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଶ୍ମୀର ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। କଶ୍ମୀର ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ।
