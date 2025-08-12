ଇସଲାମାବାଦ:ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ନେତା ବିଲାୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ ଦିବା ନିଦ୍ରାରେ ବିଳିବିଳେଇବା ପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖେ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହି ବୃଥା ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଦେଖାଇଛନ୍ତି।

ହଜରତ ଶାହ ଅବଦୁଲ ଲତିଫ ଭିତ୍ତାଇଙ୍କ ୨୮୨ତମ ଉର୍ସ ଅବସରରେ ଭିତ୍ ଶାହରେ ଆୟୋଜିତ 'ଶାହ ଲତିଫ ପୁରସ୍କାର' ସମାରୋହରେ ବିଲାୱାଲ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 

ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲାୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ  ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ  ବିଲାୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ପାକିସ୍ତାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମକୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଭୁଟ୍ଟୋ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ ଲଢ଼ିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ଛଅଟି ନଦୀକୁ ଫେରାଇ ନେଇପାରିବା।

ବିଲାୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହିଁ, ଆମେ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥାଉ। ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଶାହ ଅବଦୁଲଙ୍କ ଭୂମିରୁ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଭାରତ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ।, ଏହା ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାରିବ।

ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଉଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ମେ’ ୭ ତାରିଖରେ, ଭାରତ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପିଓକେରେ ଅବସ୍ଥିତ ୯ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଥିଲା। ତଥାପି, ମେ’ ୧୦ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁ ଏହି ଅପରେସନ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲା।

ସେନା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଥିଲେ, କିପରି ଏକ ଛୋଟ ନାମ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଗଲା। ଏହି ନାମ ଦେଶରେ ନୂତନ  ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ନାମ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା 'ସିନ୍ଧୁ' ଅର୍ଥାତ୍ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସହିତ ଜଡିତ, ଏବଂ ମୁଁ ହସି କହିଲି, ବାଃ, ତୁମେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହାହେଉଛି  'ସିନ୍ଦୂର'।


ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ପରଦିନ, ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କଠୋର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଥିଲେ, ଆଉ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

