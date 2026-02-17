ମୁମ୍ବାଇ: ବରିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ତଥା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପିତା ସଲିମ ଖାନ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପାପାରାଜି ବିରାଲ ଭୟାନି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର, ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ, ସେ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କ୍ଲିପର କ୍ୟାପସନରେ କହିଥିଲେ, ସଲିମ ଖାନ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ସଲମାନ
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ପରି ମନେହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ବୟସ ୯୦ ବର୍ଷ। ସେ ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ। ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଥିଲା, ସେମାନେ ସଲିମ-ଜାଭେଦ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏକାଠି ସେମାନେ ବଲିଉଡକୁ ଅନେକ ହିଟ୍ ସିନେମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୋଲେରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ, ଦିୱାର, ଜଞ୍ଜିର ଓ ଡନ୍ ଭଳି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସିନେମା ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ "ଆଙ୍ଗ୍ରି ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍" କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ସଲିମ-ଜାଭେଦଙ୍କ ଲେଖା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଦୁନିଆକୁ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦେଇଥିଲା।
