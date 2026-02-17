ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗୱନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଅପରାହ୍ନ ୧:୧୧ ରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଭଗୱନ୍ତ ମାନ୍ ପୋଲୋନିୟମ୍ ଭଳି ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ପଦାର୍ଥରେ ସଂକ୍ରମିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫୋର୍ଟିସ୍ରୁ ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେଅନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ପରି ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସଚିବାଳୟରେ ମାନବ ବୋମା ଆକ୍ରମଣରେ ବେଅନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ପୋଲୋନିୟମ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଓ ବିଷାକ୍ତ ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ମୌଳିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଧମକ ପରେ ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚଟି ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ମୋହାଲି ପୁଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟତୀତ, ମୋହାଲିର ୧୬ଟି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିପଦ ନେଇ ଧମକ ଆସିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ଭାବେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ରବିବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯୋଗୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋଗାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନିଶା ବିରୋଧୀ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଲି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ
ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହଣ୍ଟର ଫାର୍ଲି ନାମକ ଏକ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଇମେଲରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ଖଲିସ୍ତାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଇମେଲରେ ଖାଲିସ୍ତାନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିର ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅମୃତସର, ଜଳନ୍ଧର, ପଟିଆଲା, ମୋହାଲି ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଅନେକ ସ୍କୁଲ ପୂର୍ବରୁ ବୋମା ଧମକ ଇମେଲ୍ ପାଇଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଧମକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଜଡିତ ଥିବାରୁ, ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛି ଓ ଇମେଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Biggest Gold Robbery: ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟିନେଲେ ଲୁଟେରା, କରାଚୀ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୁଟ୍