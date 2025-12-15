ମୁମ୍ବାଇ: ନିୟମ ଉଲଂଘନ କରି ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ସୋହେଲ ଖାନ। ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରାରେ ବିନା ହେଲମେଟରେ ୧୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡି ଚଲାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ନିୟମ ଉଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ସୋହେଲଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ
ସୋହେଲଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ସମସ୍ତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଦୟାକରି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଲମେଟ ନପିନ୍ଧିବାର କାରଣ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ପିଲାଦିନରୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବାରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମୁଁ ବିଏମଏକ୍ସ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏବେ ବି ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୁଁ ଗାଡି ଚଲାଏ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନଥାଏ ଏବଂ ବିପଦ କମ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଡି ବହୁତ ଧୀର ଗତିରେ ଚଲାଏ । ମୁଁ ଗାଡି ଚଲାଇବା ବେଳେ ମୋ ପଛରେ ମୋର ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଥାଏ। ମୋର ସାଥୀ ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ, ମୁଁ ମୋର କ୍ଲାଷ୍ଟ୍ରୋଫୋବିକ୍ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଏବଂ ଗାଡି ଚଲାଇବା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବି । ସୋହେଲ ଟ୍ରାଫିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ, ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବି।"
ସୀମା ସଜଦେହଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସୋହେଲ
ସୋହେଲ ଖାନ ୨୦ ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୬୯ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଅଭିନେତା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସୋହେଲ। ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ସୀମା ସଜଦେହଙ୍କୁ ସୋହେଲ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଦୁହେଁ ନିର୍ବାଣ ଓ ୟୋହାନଙ୍କ ମାତାପିତା ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ୨୪ ବର୍ଷ ଏକାଠି ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ନେଇଥିଲେ।
