ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜାରି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରବିବାର ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପରସ୍ପର ଉପରେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଡିଜି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଧର୍ମଶାଳାର ଏକ ଫାର୍ମହାଉସରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:In Odisha BJP Govt Encouraging Anarchy: ବିଜେପି ସରକାର ଅରାଜକତା-ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି: ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବିଧାୟକ ସାହୁଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସରେ ଦଳୀୟ ବୈଠକ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସାହୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ବାଲାବନ୍ତରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ରାତିସାରା ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। "ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଣବ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ସାହୁଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଜେନାପୁର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜାରି
ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସହ ମିଶି ଧର୍ମଶାଳାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ କାମ କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କେତେ ଦୁର ଠିକ୍ ବୋଲି ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି । ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପୁଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ପୁଲିସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ଧଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବୃତମାନେ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଘଟିଥିବାରୁ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ନବୀନ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେହି ମାନୁ ନାହାନ୍ତି। ସରକାର ହିଂସା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।
ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) December 15, 2025
ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଉପରେ ବି…
ସରକାରଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆହ୍ୱାନ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଶାସନ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଅରାଜକତା ଓ ହିଂସା ସୀମା ଲଂଘୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନକାନୁନର ଶାସନ ଚାଲିଛି ନା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ?
ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ପଶି ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘର ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି।
ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅରାଜକତା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସମ୍ଭବ ନୀରବତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରୁଛି।
ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଇନକାନୁନ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Sydney Terror Attack: ସିଡନୀ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଆଇଏସଆଇଏସ୍ !
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ବୈଠକ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ।
ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ, ବାସଭବନରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।