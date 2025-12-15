ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂର୍ବତନ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ବୃତମାନେ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଘଟିଥିବାରୁ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) December 15, 2025
ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଉପରେ ବି…
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ନବୀନ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେହି ମାନୁ ନାହାନ୍ତି। ସରକାର ହିଂସା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।
ସରକାରଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆହ୍ୱାନ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଶାସନ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଅରାଜକତା ଓ ହିଂସା ସୀମା ଲଂଘୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନକାନୁନର ଶାସନ ଚାଲିଛି ନା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ?
ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ପଶି ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘର ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି।
ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅରାଜକତା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସମ୍ଭବ ନୀରବତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରୁଛି।
ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଇନକାନୁନ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ବୈଠକ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ, ବାସଭବନରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ହିଂସାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ସ୍ଥିତ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ୧୫ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଘଟଣା ସମୟରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।