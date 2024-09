ଚେନ୍ନାଇ: ଦକ୍ଷିଣ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ଅଭିନେତା ଫିଲ୍ମରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ବାରା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ କରି ସେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଥାଲାପତିଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାତ୍ରାର ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଥାଲାପତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁପରହିଟ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ?

ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍' (ଜିଓଏଟି) ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୭୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି। ଏହି ରୋଜଗାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର।

Celebrate the Greatest entertainer of all time, all the time!



Watch Thalapathy Vijay's biggest movie collection by joining us in celebrating his legacy now and forever, anytime, all the time, ONLY on Simply South. pic.twitter.com/eB5ny2AJZF