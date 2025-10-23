ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ସବୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ରହିଛି ୦୨୭୭। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ କାରଣ। ଥଲପତି ବିଜୟ ଏବେ ଅଭିନୟରୁ ବିରତି ନେଇ ରାଜନୀତିରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନବାହାନ ଖୁବ ପସନ୍ଦ।
ତିନୋଟି ନୂଆ କାର୍ କିଣିଥିଲେ ବିଜୟ
ଗତ ବର୍ଷ ସେ ତିନୋଟି ନୂଆ କାର୍ କିଣିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା BMW ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍, Lexus LM ଏବଂ Toyota Vellfire। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର Rolls-Royce ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ସେ ତାମିଲନାଡୁରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ହେଉଛି ସମାନ। ପ୍ରତିଟି ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରରେ ୦୨୭୭ ରହିଛି। ନୂଆ କିଣାଯାଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: TN 14 AH 0277 (BMW), TN 14 AL 0277 (Lexus), TN 14 AM 0277 (Vellfire) ଏବଂ TN 14 AS 0277 (TVK ବସ୍)।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Indian truck driver kills 3 in US: ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ନେଲେ ୩ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ
୦୨୭୭ ରଖିବା ପଛର କାରଣ
ବିଜୟ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ପୁରୁଣା ରୋଲ୍ସ-ରଏସ୍ର ନମ୍ବର ୦୦୧୪ ଥିଲା, ଯାହା ଅନ୍ୟ କାରଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତେବେ ନୂଆ କିଣାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ୧୪-୦୨-୭୭ ସହିତ ଜଡିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୪ ଫେବ୍ରୁଆରି, ୧୯୭୭। ଏହା ହେଉଛି ବିଜୟଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୧୦୦ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା: ଦୀପାବଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବସିଥାଏ ନାଗରାଜାଙ୍କ ଅଦାଲତ