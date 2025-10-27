ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧାୱନ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ରିତି ସାନନ୍ ଏବେ ଆବୁଧାବିରେ ୟୁଏଫ୍ସି ୩୨୧ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ବେଳେ ବରୁଣଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଜୋର୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ବରୁଣ ପୂର୍ବତନ ୟୁଏଫ୍ସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ତଥା ମାର୍ସଲ କଳାକାର ଖବିବ୍ ନୁରମାଗୋମେଡୋଭଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
କ୍ଲିପ୍ରେ କ’ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କ୍ଲିପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଖବିବଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ବରୁଣ ଖବିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଖବିବ୍, ବରୁଣଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲେ। ଅଭିନେତା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲେ ଏବଂ ଖବିବ ଉତ୍ତର ଦେଇସାରି ଟଇକେ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ।
ଖବିବ୍ ତା’ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଖବିବ୍ ବାସ୍ତବରେ ବରୁଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଭିଡିଓରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଖବିବ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।" କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଖବିବ୍ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧାୱନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।" ଭିଡିଓ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ସାଧାରଣ କଥା।" ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସେ ମନା କରି ନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ସେ କିଏ।"
କିଛି ଲୋକ ବରୁଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲେଖାଥିଲା, "କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲେଖାଥିଲେ, "ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେ ବରୁଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲେଖାଥିଲା, "ତୁମର ମନଗଢ଼ା ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କର - ବରୁଣ କେବଳ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ।"
ବରୁଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ବରୁଣଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ସନି ସଂସ୍କାରୀଙ୍କ ତୁଳସୀ କୁମାରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର, ସାନ୍ୟା ମାଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ରୋହିତ ସରାଫ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଶଶାଙ୍କ ଖୈତାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ଅନୁରାଗ ସିଂହଙ୍କ ବର୍ଡର -୨ରେ ସନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ, ଆହାନ୍ ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ସୋନମ୍ ବାଜୱାଙ୍କ ସହିତ ନଜର ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ବର୍ଡର ୨, ଜାନୁଆରି ୨୨, ୨୦୨୬ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
