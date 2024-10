ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିମ୍ରତ କୌରଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ ଡେଟିଂର ଗୁଜବ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କୁହାଯାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହିତ ଦୂରତା ବଢ଼ିବା ପରେ ଅଭିଷେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିମ୍ରତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି।

୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ 'ଦଶଭି'ର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ନିମ୍ରତ ଏବଂ ଅଭିଷେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ନିମ୍ରତ କିମ୍ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ।

ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିମ୍ରତ ଫିଲ୍ମ 'ଲଞ୍ଚ୍‌ବକ୍ସ'ରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ‌କୋଟୀର ଅଭିନୟ ସହିତ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ | ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ 'ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ' ଏବଂ 'ୱେୱାର୍ଡ ପାଇନ୍ସ' ପରି ଆମେରିକୀୟ ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।

ନିମ୍ରତଙ୍କର ଅଭିନୟ ସବୁଠାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ସେ ଅନେକ ବଡ କଳାକାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିମ୍ରତଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟରୁ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ।

ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ । ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ନିମ୍ରତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି। ୧୯୯୭ରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଇରୁଭର୍'ରୁ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି।

ବଲିଉଡ ଏବଂ ସାଉଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଥ‌ାନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଅନେକ ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏଥିାରୁ ବାର୍ଷିକ ସେ କୋଟି ‌କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବାର୍ଷିକ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି।

