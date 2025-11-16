୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬, ସୋମବାର। ତିଥି: ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ନକ୍ଷତ୍ର: ଅଶ୍ଳେଷା। ଚନ୍ଦ୍ର: ସିଂହ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଜାଗ୍ନି, ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ପୌର୍ଣ୍ଣମୀ ବ୍ରତ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ: ୬ଟା୯, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ: ୫ଟା୪୮। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର: କର୍କଟ ଓ ମକର। ଘାତବାର: ମିଥୁନ। ଶୁଭବେଳା: ପ୍ରାତଃ ୬ଟା୯ରୁ ୭ଟା୩୬, ଦିବା ୧୦ଟା୪୯ରୁ ୧ଟା୮, ଦିବା ୪ଟା୨୧ରୁ ୫ଟା୧, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା୩୭ରୁ ୯ଟା୫, ରାତ୍ରି ୧୧ଟା୫୮ରୁ ୨ଟା୫୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ମେଷ: କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସର୍ବୋପରି ନରଖି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଭ ପାଇବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିବିଡ଼ ହେବ।
ବୃଷ: ବିଶେଷ କାମରେ ଯିବାକୁ ଥିବାରୁ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ। ପରିବାର ଆଗରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାର ମଉକା ପାଇବେ। ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ବଜେଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: କିଛି ସମୟ ଏକାନ୍ତରେ କାଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବଡ଼ ଓ ଅଲଗା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭାବି ପାରନ୍ତି। ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ।
କର୍କଟ: ଅତୀତ ଭୁଲ୍ରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ମନ ଚାହୁଁଥିବା ବସ୍ତୁ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ରହନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଅଛି। ବଡ଼ କଂପାନିରୁ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। କିଛି ନୂଆ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା: ବ୍ୟବସାୟ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ସମୟସୀମାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। ଘରର ପରିବେଶ ଠିକ୍ ରହିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଆସିପାରନ୍ତି।
ତୁଳା: ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ କରନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିପାରନ୍ତି। ରାଜନେତାଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ।
ବିଛା: ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସୂତ୍ରରୁ ଭଲ କାମ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଜୀବନରେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପୂରା ସହଯୋଗ ପାଇବେ।
ମକର: କିଛି ସମୟ ଈଶ୍ବର ଭକ୍ତିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯିବାର ମନ ବନାଇବେ।
କୁମ୍ଭ: ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଘର କାମରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ।
ମୀନ: ବନ୍ଧୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ସନ୍ତାନ କ୍ୟାରିଅରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।