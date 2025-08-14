ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶରେ ବୀରତା ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ୧,୦୯୦ ଜଣ ପୁଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ, ହୋମଗାର୍ଡ, ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଧାର ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହସିକତା ତଥା ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ଦେଶ ସେବାରେ ସାହସିକତା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଓଡ଼ିଶାରୁ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ଏବଂ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଏସ୍ପି ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନରେଶ ପଟେଲଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ମିଳିବ। ସେହିପରି ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦକ ମିଳିବ।
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ୨୩୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୀରତା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୨୬ ଜଣ ପୁଲିସ, ୬ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ୧ ଜଣ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଏବଂ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା, ଅପରାଧ ରୋକିବା କିମ୍ବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଦେଖାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୀରତା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରର ୧୫୨ ଜଣ, ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ୫୪ ଜଣ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର ୩ ଜଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ୨୪ ଜଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
A total of 1,090 personnel of police, fire, Home Guard and Civil Defence (HG&CD) and Correctional Services have been awarded Gallantry and Service Medals on the occasion of the Independence Day, 2025.— ANI (@ANI) August 14, 2025
233 personnel have been awarded Medal for Gallantry (GM), 99 personnel awarded…
ମୋଟ ୯୯ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ମାନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରେକର୍ଡ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୮୯ ଜଣ ପୁଲିସ, ୫ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ, ୩ ଜଣ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୃହରକ୍ଷୀ ତଥା ୨ ଜଣ ସୁଧାର ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍କର୍ଷତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ: ଜଗନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି
ସେହିପରି ୭୫୮ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପଦକ ଅର୍ଥାତ୍ ମେରିଟୋରିଆସ୍ ସେବା ପଦକ (ଏମଏସଏମ) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସାଧନ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ୬୩୫ ଜଣ ପୁଲିସ, ୫୧ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ୪୧ ଜଣ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଏବଂ ୩୧ ଜଣ ସୁଧାର ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
Out of 233 Medal for Gallantry, 226 Police Personnel, six Fire Service personnel and one HG & CD personnel have been awarded Gallantry Medals, respectively: Ministry of Home Affairs— ANI (@ANI) August 14, 2025
Out of 99 President’s Medal for Distinguished Service (PSM), 89 have been awarded to Police… https://t.co/PHG7ZIiPpT
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର, ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସେବା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ଉଗ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠାରେ ରହିଥାଏ।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ପାକିସ୍ତାନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ସମୟରେ ଅଘଟଣ: ଏୟାର ଫାୟାରିଂରେ ୩ ମୃତ୍ୟୁ, ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
Independence Day-2025