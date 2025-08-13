ଅମରାବତୀ:ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ ମୋହନ ରେଡ୍ଡୀ ପୁଣି ଥରେ ଏପରି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ଣ କରିଦେଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ୱାଇଏସଆରସିପି ମୁଖ୍ୟ ଜଗନ ମୋହନ ରେଡ୍ଡୀ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ସେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି?

ଜଗନ ମୋହନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କର ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କମିସନଙ୍କର ଭୁଲ୍‌କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଗନ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନିୟମିତତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଘୋଷିତ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଗଣତି ଦିନର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟରେ ୧୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍‌ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଯାହା ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀରବତା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ଜଗନ ମୋହନ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି,  ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟ ଚୋରି ବିଷୟରେ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନାମ କାହିଁକି ନେଉ ନାହାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହା କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅପମାନ ନୁହେଁ? ରାହୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଥିବା ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହୁ ନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ନୀରବତାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଟଲାଇନ୍‌ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଉ କୁହାଯାଇପାରେ।

ଜଗନଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ୩୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜଗନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ୱାଇଏସଆରସିପି ସମର୍ଥକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଗନ କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତିର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।


ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ  ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜନୀତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିପାରେ। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ନଜର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି (ଟିଡିପି) ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୀକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜଗନ ମୋହନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଏହି ଦାବି ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଆଲୋଚନାକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିବା ବେଳେ, କଂଗ୍ରେସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ।

